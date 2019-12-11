Появились первые фотографии нового Cadillac Escalade

От представленных накануне Chevrolet Tahoe и Saburban внедорожник Cadillac будет отличаться оформлением передка. На месте останется крупный щит решетки радиатора, но вместо горизонтальных «прутьев» его украсят множеством чешуек. Фары из вертикальных станут горизонтальными.
Escalade переедет на платформу Т1XX от Chevrolet Silverado, вместе с которой задний неразрезной мост уступит место многорычажке. Пневмоподвеску, как ожидается, включат в список стандартного оснащения.
По слухам, в гамме двигателей сохранится могучий «атмосферник» V8 6.2. Компанию ему могут составить мотор от Corvette, дизельная рядная «шестерка» Duramax объемом 3,0 литра (на новом Tahoe она выдает 281 силу и 623 Нм момента), битурбомотор V6 3.0 от седана CT6, гибридные и полностью электрические силовые установки. А вот 4,2-литровый мотор V8 Blackwing ему точно не достанется.
Нынешний «Эскалейд» продается в России с 6,2-литровым V8 мощностью 426 сил и 610 Нм момента, совмещенным с восьмидиапазонным автоматом. С места до ста обычный внедорожник разгоняется за 6,7 секунды, длиннобазный ESV — за 6,9 секунды. Начальная цена Cadillac Escalade составляет 4 650 000 рублей.