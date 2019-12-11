Появились первые фотографии нового Cadillac Escalade

От представленных накануне Chevrolet Tahoe и Saburban внедорожник Cadillac будет отличаться оформлением передка. На месте останется крупный щит решетки радиатора, но вместо горизонтальных «прутьев» его украсят множеством чешуек. Фары из вертикальных станут горизонтальными.

Escalade переедет на платформу Т1XX от Chevrolet Silverado, вместе с которой задний неразрезной мост уступит место многорычажке. Пневмоподвеску, как ожидается, включат в список стандартного оснащения.