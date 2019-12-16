Новый Cadillac Escalade первым в мире получит изогнутый 8K-дисплей

Внешность нового внедорожника уже давно не секрет — фотошпионы смогли заснять один из первых образцов модели на заводе. Так, новый Escalade лишится вертикальных передних фар и привычного угловатого дизайна, весь экстерьер будет отсылать скорее к новым Chevrolet Tahoe и Suburban.

В салоне, помимо огромного дисплея виртуальной приборной панели, который будет совмещен с экраном мультимедийной системы, появится новый селектор коробки передач, который впервые заменит привычный рычаг переключения на рулевой колонке.