Новый Cadillac Escalade первым в мире получит изогнутый 8K-дисплей

По словам представителей марки, плотность пикселей нового дисплея будет в два раза превышать современные телевизоры с разрешением 4K, что позволит получить на выходе «самый широкий цветовой диапазон, доступный в автомобильной промышленности». Более детальной информации об электронной передней панели пока нет.
Внешность нового внедорожника уже давно не секрет — фотошпионы смогли заснять один из первых образцов модели на заводе. Так, новый Escalade лишится вертикальных передних фар и привычного угловатого дизайна, весь экстерьер будет отсылать скорее к новым Chevrolet Tahoe и Suburban.
В салоне, помимо огромного дисплея виртуальной приборной панели, который будет совмещен с экраном мультимедийной системы, появится новый селектор коробки передач, который впервые заменит привычный рычаг переключения на рулевой колонке.
Официальный дебют Escalade состоится в начале февраля следующего года за четыре дня до открытия Чикагского автосалона.