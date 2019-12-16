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19:44

Новый Cadillac Escalade первым в мире получит изогнутый 8K-дисплей

Премьера новинки состоится в начале февраля 2020 года

Анастасия Дубина
Внедорожник Cadillac Escalade нового поколения первым в мире получит изогнутый OLED-дисплей диагональю более 38 дюймов. Судя по тизеру, автомобиль оснастят огромным дисплеем длиной почти во всю переднюю панель, в который будет встроена виртуальная приборная панель.

По словам представителей марки, плотность пикселей нового дисплея будет в два раза превышать современные телевизоры с разрешением 4K, что позволит получить на выходе «самый широкий цветовой диапазон, доступный в автомобильной промышленности». Более детальной информации об электронной передней панели пока нет.

Внешность нового внедорожника уже давно не секрет — фотошпионы смогли заснять один из первых образцов модели на заводе. Так, новый Escalade лишится вертикальных передних фар и привычного угловатого дизайна, весь экстерьер будет отсылать скорее к новым Chevrolet Tahoe и Suburban.

В салоне, помимо огромного дисплея виртуальной приборной панели, который будет совмещен с экраном мультимедийной системы, появится новый селектор коробки передач, который впервые заменит привычный рычаг переключения на рулевой колонке.

Официальный дебют Escalade состоится в начале февраля следующего года за четыре дня до открытия Чикагского автосалона.