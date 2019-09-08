Появилось первое изображение родстера Ferrari 812 Superfast

Снимок, опубликованный в социальных сетях, не позволяет судить о конструкции крыши: 812 Spider может получить как съёмные панели, так и складной жёсткий верх. Отличить родстер от обычной «восемьсот двенадцатой» можно будет по изменённой кормовой части кузова без маленьких треугольных «окошек» позади дверей, усиленной передней стойке и дополнительным опорам за спинками сидений.
Инсайдеры утверждают, что Ferrari 812 Superfast Spider официально представят 9 сентября и новинка получит имя 812 GTS. Техническая начинка суперкара с 6,5-литровым V12 и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией изменений не претерпит. Как и на купе, атмосферный мотор будет выдавать по меньшей мере 800 лошадиных сил и 718 Нм крутящего момента. Возможно, производительность двигателя повысят на символические 10 лошадиных сил и 1 Нм крутящего момента, как на эксклюзивных спидстерах SP1 и SP2.
Спайдер на базе 812 Superfast станет первым серийным переднемоторным суперкаром Ferrari с открытым верхом и мотором V12. Раньше родстеры аналогичной архитектуры были уделом лимитированных версий — прямыми предшественниками можно считать Ferrari F12 TRS и Ferrari F60 America.
В начале этого года президент Ferrari подтвердил появление пяти новых моделей: первым дебютировало купе F8 Tributo, затем представили гиперкар SF90 Stradale, до конца сентября свет увидят 812 GTS и F8 Spider, а заключительная новинка — гибридный суперкар с V6 — будет представлена в ноябре.