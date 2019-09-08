Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:59

Появилось первое изображение родстера Ferrari 812 Superfast

В Instagram выложили снимок нового переднемоторого Ferrari с V12 и открытым верхом

© https://www.instagram.com/bernardfarid/
Внешность Ferrari 812 Superfast Spider раскрыли до официальной премьеры. Один из клиентов итальянской марки выложил фотографию нового «Спайдера» с закрытой презентации Ferrari.

Снимок, опубликованный в социальных сетях, не позволяет судить о конструкции крыши: 812 Spider может получить как съёмные панели, так и складной жёсткий верх. Отличить родстер от обычной «восемьсот двенадцатой» можно будет по изменённой кормовой части кузова без маленьких треугольных «окошек» позади дверей, усиленной передней стойке и дополнительным опорам за спинками сидений.

Инсайдеры утверждают, что Ferrari 812 Superfast Spider официально представят 9 сентября и новинка получит имя 812 GTS. Техническая начинка суперкара с 6,5-литровым V12 и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией изменений не претерпит. Как и на купе, атмосферный мотор будет выдавать по меньшей мере 800 лошадиных сил и 718 Нм крутящего момента. Возможно, производительность двигателя повысят на символические 10 лошадиных сил и 1 Нм крутящего момента, как на эксклюзивных спидстерах SP1 и SP2.

Спайдер на базе 812 Superfast станет первым серийным переднемоторным суперкаром Ferrari с открытым верхом и мотором V12. Раньше родстеры аналогичной архитектуры были уделом лимитированных версий — прямыми предшественниками можно считать Ferrari F12 TRS и Ferrari F60 America.

В начале этого года президент Ferrari подтвердил появление пяти новых моделей: первым дебютировало купе F8 Tributo, затем представили гиперкар SF90 Stradale, до конца сентября свет увидят 812 GTS и F8 Spider, а заключительная новинка — гибридный суперкар с V6 — будет представлена в ноябре.

Источник: Instagram