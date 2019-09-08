Появилось первое изображение родстера Ferrari 812 Superfast

Снимок, опубликованный в социальных сетях, не позволяет судить о конструкции крыши: 812 Spider может получить как съёмные панели, так и складной жёсткий верх. Отличить родстер от обычной «восемьсот двенадцатой» можно будет по изменённой кормовой части кузова без маленьких треугольных «окошек» позади дверей, усиленной передней стойке и дополнительным опорам за спинками сидений.

Инсайдеры утверждают, что Ferrari 812 Superfast Spider официально представят 9 сентября и новинка получит имя 812 GTS. Техническая начинка суперкара с 6,5-литровым V12 и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией изменений не претерпит. Как и на купе, атмосферный мотор будет выдавать по меньшей мере 800 лошадиных сил и 718 Нм крутящего момента. Возможно, производительность двигателя повысят на символические 10 лошадиных сил и 1 Нм крутящего момента, как на эксклюзивных спидстерах SP1 и SP2.