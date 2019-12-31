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16:43

Дизайн Ferrari Roma адаптировали к кроссоверу

Так мог бы выглядеть первый вседорожник марки Purosangue

© Иллюстрация: LACO Design | facebook.com
Алексей Носаченко
Сторонние художники взяли за основу купе Ferrari Roma и представили, как мог бы выглядеть грядущий вседорожник Purosangue. Он будет базироваться на той же платформе, что и «Рим», и не исключено, что внешне тоже будет походить на двухдверку.

Итальянская Ferrari старательно избегает общепринятого термина SUV (Sport Utility Vehiclе) в отношении Purosangue и использует аббревиатуру FUV (Ferrari Utility Vehicle), тем самым обособляя его от всего многообразия кроссоверов на рынке. Аналогичным образом поступил Rolls-Royce, который выделил Cullinan в отдельный сегмент High Sided Vehicle только потому, что марка не может и не должна ассоциироваться со спортом и вообще не признает соперничества.

Из недавнего интервью технического директора Ferrari Майкла Литерса изданию Auto Express стало известно, что Purosangue частично заимствует компоненты купе Roma. У них будет общая платформа с установленным спереди, но в пределах базы, двигателем, которую в будущем адаптируют под кроссовер. Модульная «тележка» предусматривает установку полного привода и широкой гаммы моторов, в том числе гибридных. Под капотом Roma, например, трудится 3,9-литровый V8 с турбонаддувом, выдающий 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.

Тестовый прототип Ferrari Purosangue засветился перед камерами в октябре прошлого года. До этого из презентации модели стало известно, что кроссовер получит полный привод, новую, инновационную подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, информационно-развлекательный комплекс для задних пассажиров и обновленную систему управления основными функциями автомобиля.

Источник: LACO Design