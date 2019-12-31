Дизайн Ferrari Roma адаптировали к кроссоверу

Итальянская Ferrari старательно избегает общепринятого термина SUV (Sport Utility Vehiclе) в отношении Purosangue и использует аббревиатуру FUV (Ferrari Utility Vehicle), тем самым обособляя его от всего многообразия кроссоверов на рынке. Аналогичным образом поступил Rolls-Royce, который выделил Cullinan в отдельный сегмент High Sided Vehicle только потому, что марка не может и не должна ассоциироваться со спортом и вообще не признает соперничества.