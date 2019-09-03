Ferrari готовит к премьере две новые модели

В начале года президент Ferrari подтвердил появление пяти новых моделей: первым дебютировало купе F8 Tributo, затем представили гиперкар SF90 Stradale, до конца сентября свет увидят F8 Spider и 812 GTS, а заключительная новинка — гибридный суперкар с V6 — будет представлен в ноябре.

Одна из самых ожидаемых премьер Ferrari — кроссовер Purosangue — увидит свет не раньше 2022 года. По словам сына Энцо Феррари, четырехдверный спорткар повышенной проходимости «нельзя будет спутать с любым другим вседорожником на рынке».