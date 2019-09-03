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15:52

Ferrari готовит к премьере две новые модели

Открытые Ferrari 812 и Ferrari F8 покажут до конца сентября

© Ferrari
Один из VIP-клиентов Ferrari поделился фотографиями двух пресс-папье, изображающих силуэты потенциальных новинок марки. На них написаны два названия: V12 Spider и V8 Spider, но в эскизах угадываются версии с открытым верхом для Ferrari 812 Superfast и Ferrari F8 Tributo.

Официально названия суперкаров не подтверждены, но по слухам 12-цилиндровая модель получит имя 812 GTS и будет рассекречена 9 сентября, а презентацию 8-цилиндрового спайдера проведут 24 сентября.

Вероятно, суперкары со складным жестким верхом сохранят техническую начинку «обычных» версий. В таком случае двенадцатицилиндровый спайдер Ferrari 812 оснастят 800-сильным атмосферным 6,5-литровым двигателем, сочетающимся с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Восьмицилиндровый Ferrari F8 с открытой крышей получит 3,9-литровый наддувный мотор мощностью 720 лошадиных сил и 7-диапазонную преселективную роботизированную коробку передач.

В начале года президент Ferrari подтвердил появление пяти новых моделей: первым дебютировало купе F8 Tributo, затем представили гиперкар SF90 Stradale, до конца сентября свет увидят F8 Spider и 812 GTS, а заключительная новинка — гибридный суперкар с V6 — будет представлен в ноябре.

Одна из самых ожидаемых премьер Ferrari — кроссовер Purosangue — увидит свет не раньше 2022 года. По словам сына Энцо Феррари, четырехдверный спорткар повышенной проходимости «нельзя будет спутать с любым другим вседорожником на рынке».

Источник: Инстаграм Trax_x