Ferrari показала тизер 1000-сильного супергибрида

На изображении видна задняя часть кузова гиперкара: вырезы под прямоугольные фонари и раздвоенные патрубки выхлопной системы, а также элемент, похожий на спойлер. Хотя, это может быть и часть декора крышки моторного отсека. В целом на эскизе автомобиль выглядит так, как недавно засветившийся в Сети прототип.

По предварительной информации, силовая установка супергибрида будет состоять из 3,9-литрового твин-турбо V8 от 488 Pista и F8 Tributo и трех электромоторов. Официально подтверждена отдача — 1000 лошадиных сил, что делает автомобиль самой мощной дорожной моделью в истории Ferrari. Привод, вероятно, будет полным, а разгоняться до «сотни» гибрид сможет за две секунды.