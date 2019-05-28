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10:42

Ferrari показала тизер 1000-сильного супергибрида

Презентация нового флагмана марки состоится 29 мая

Компания Ferrari опубликовала тизер нового флагмана, который также станет самой мощной дорожной моделью в истории марки. 1000-сильный супергибрид покажут 29 мая на специальном мероприятии в Маранелло.
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На изображении видна задняя часть кузова гиперкара: вырезы под прямоугольные фонари и раздвоенные патрубки выхлопной системы, а также элемент, похожий на спойлер. Хотя, это может быть и часть декора крышки моторного отсека. В целом на эскизе автомобиль выглядит так, как недавно засветившийся в Сети прототип.

По предварительной информации, силовая установка супергибрида будет состоять из 3,9-литрового твин-турбо V8 от 488 Pista и F8 Tributo и трех электромоторов. Официально подтверждена отдача — 1000 лошадиных сил, что делает автомобиль самой мощной дорожной моделью в истории Ferrari. Привод, вероятно, будет полным, а разгоняться до «сотни» гибрид сможет за две секунды.

Ранее в Сети появился ролик, на котором мотоциклист пытался преследовать прототип гибридного Ferrari. Автомобиль легко отрывался от 115-сильного Yamaha Tracer 900 и в итоге уехал от него.

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