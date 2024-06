Итальянский хэтчбек Fiat 500 посвятили Лос-Анджелесу

Модель получила версию Inspired By Los Angeles

Специальную версию итальянского хэтчбека Fiat 500 посвятили Лос-Анджелесу. Fiat 500 находится на конвейере уже почти два десятка лет, а одной из последних новинок модели с культовым именем стал электромобиль Fiat 500e. Эту компактную «электричку» доработали для рынка Северной Америки, сделав на базе хэтчбека специальную версию Inspired By Los Angeles. Новинка продолжает линейку модификаций (500e)RED edition, Inspired By Beauty и Inspired By Music, которые увидели свет ранее. Автомобиль окрашен в эксклюзивный оттенок Marine Layer Mist.