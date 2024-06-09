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Опубликовано 09 июня 2024, 12:30
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Итальянский хэтчбек Fiat 500 посвятили Лос-Анджелесу

Модель получила версию Inspired By Los Angeles
Специальную версию итальянского хэтчбека Fiat 500 посвятили Лос-Анджелесу. Fiat 500 находится на конвейере уже почти два десятка лет, а одной из последних новинок модели с культовым именем стал электромобиль Fiat 500e. Эту компактную «электричку» доработали для рынка Северной Америки, сделав на базе хэтчбека специальную версию Inspired By Los Angeles. Новинка продолжает линейку модификаций (500e)RED edition, Inspired By Beauty и Inspired By Music, которые увидели свет ранее. Автомобиль окрашен в эксклюзивный оттенок Marine Layer Mist.
Итальянский хэтчбек Fiat 500 посвятили Лос-Анджелесу
© Fiat
Александр Пономарёв

Цвет назван в честь прибрежного морского слоя Южной Калифорнии, который образуется в результате взаимодействия воздушных масс с разной температурой и плотностью — уникальное природное явление можно наблюдать с мая по июнь в Городе Ангелов.

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Машина получила особые 17-дюймовые легкосплавные диски, матовые серые корпуса зеркал заднего вида и чёрные акценты на кузове, сиденья отделаны бежевым кожзамом, а приборная панель оформлена в цвет кузова. В стандартную комплектацию входит аудиосистема JBL с семью динамиками и сабвуфером.

© Fiat

Технически электромобиль не изменился. Силовая установка Fiat 500e Inspired By Los Angeles состоит 120-сильного электромотора и тяговой батареи на 42 киловатт-час. С ней электромобиль может проехать без подзарядки до 320 километров по циклу WLTP.

Источник:Fiat
Автор:Александр Пономарёв
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