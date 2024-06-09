Итальянский хэтчбек Fiat 500 посвятили Лос-Анджелесу

Итальянский хэтчбек Fiat 500 посвятили Лос-АнджелесуМодель получила версию Inspired By Los Angeles
Цвет назван в честь прибрежного морского слоя Южной Калифорнии, который образуется в результате взаимодействия воздушных масс с разной температурой и плотностью — уникальное природное явление можно наблюдать с мая по июнь в Городе Ангелов.
Машина получила особые 17-дюймовые легкосплавные диски, матовые серые корпуса зеркал заднего вида и чёрные акценты на кузове, сиденья отделаны бежевым кожзамом, а приборная панель оформлена в цвет кузова. В стандартную комплектацию входит аудиосистема JBL с семью динамиками и сабвуфером.
Технически электромобиль не изменился. Силовая установка Fiat 500e Inspired By Los Angeles состоит 120-сильного электромотора и тяговой батареи на 42 киловатт-час. С ней электромобиль может проехать без подзарядки до 320 километров по циклу WLTP.