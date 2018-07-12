Видео: Ford Fiesta ST устроил гонку на 400 метрах под землей

Компания Ford превратила одну из крупнейших в Европе соляных шахт в гоночную трассу для «заряженного» хэтчбека Fiesta ST. Ролик заезда опубликован на YouTube-канале европейского подразделения производителя.

Точное местоположение шахты Ford не называет. Уточняется, что она расположена на глубине 400 метров под землей, где уже вырыто более 60 километров тоннелей. В них всегда одна и та же температура – плюс 16 градусов Цельсия. При этом из-за строгих требований безопасности, количество людей в съемочной группе пришлось сократить до минимума. Съемки ролика заняли три дня.

За рулем хот-хэтча находится пилот Чемпионата мира по ралли Элфин Эванс. По его словам, ездить по соли, по ощущениям, было почти так же, как и по гравию. А на дорожных шинах на таком покрытии было очень скользко.

Хэтчбек Fiesta ST оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем EcoBoost. Он выдает 200 сил и работает в паре только с шестиступенчатой «механикой». «Сотню» машина набирает за 6,7 секунды. У хот-хэтча есть система выбора режимов движения, которая меняет отклики на нажатие газа и настройки рулевого управления. Систему стабилизации при этом можно полностью отключить.