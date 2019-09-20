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12:55

Съемные двери на Ford Bronco будут лучше, чем у Jeep Wrangler

Автопроизводитель запатентовал конструкцию на защелках

В базе американского патентного бюро обнаружили описание идеи съемных дверей для нового Ford Bronco. Предложенная компанией конструкция концептуально лучше, чем та, которая применяется на Jeep Wrangler.

Ford предлагает крепить двери на Bronco на особых защелках, а не на болтах, как у конкурента от Jeep. Таким образом, двери можно будет демонтировать без отвертки: достаточно просто перевести защелку в открытое положение, что позволит снять дверь с петель. Однако предварительно нужно будет отсоединить электропроводку, которая идет к дверным замкам и стеклам.

Возможность самопроизвольного открытия защелок в Ford исключили – ненужную разблокировку призвана предотвратить система замков. Кроме того, открыть механизм не получится, если автомобиль стоит неровно.

То, что Ford запатентовал съемные двери на защелках, еще не означает, что эта опция будет предложена для серийного Bronco. Однако стоит учитывать, что прямым конкурентом новинки является Jeep Wrangler, который на сегодняшний день остается единственным автомобилем на рынке со съемными дверями.

Ранее Ford запатентовал куда более безумные идеи, чем съемные двери например, «кинотеатр на колесах», шагающее автокресло и салон-карусель.

Источник: United States Patent and Trademark Office