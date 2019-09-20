Съемные двери на Ford Bronco будут лучше, чем у Jeep Wrangler

Ford предлагает крепить двери на Bronco на особых защелках, а не на болтах, как у конкурента от Jeep. Таким образом, двери можно будет демонтировать без отвертки: достаточно просто перевести защелку в открытое положение, что позволит снять дверь с петель. Однако предварительно нужно будет отсоединить электропроводку, которая идет к дверным замкам и стеклам.

Возможность самопроизвольного открытия защелок в Ford исключили – ненужную разблокировку призвана предотвратить система замков. Кроме того, открыть механизм не получится, если автомобиль стоит неровно.