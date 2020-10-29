Ford назвал дату премьеры электрического Transit

На коротком видео, напоминающем тизер, показанный ещё в марте, Ford показал затемнённый силуэт электрического фургона в профиль и озвучил его название – E-Transit. Судя по видео, новинка не получит значительных внешних отличий от топливной версии.
Уже известно, что фургон с нулевым выбросом предложат в нескольких модификациях, различающихся длиной колёсной базы и высотой кузова. Кроме этого, глава Ford Джим Фарли пообещал некие уникальные цифровые услуги для корпоративных клиентов, которые помогут повысить производительность автопарка. Информация о силовой установке E-Transit всё ещё не рассекречена.
«Мы считаем, что сегмент полностью электрического коммерческого транспорта, в том числе фургонов и пикапов, будет пользоваться огромным спросом, и мы не собираемся упускать эту возможность», – сказал Фарли.
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Ford E-Transit станет частью плана по электрификации модельного ряда, в которую компания вложит не менее 11,5 миллиарда долларов до 2022 года. В «зелёной» линейке фургон присоединится к пикапу F-150 и кроссоверу Mustang Mach-E. Сборку E-Transit наладят на заводе Ford в Канзас-Сити.
Для России Transit производят на заводе Sollers в Елабуге. Фургон оснащается 2,2-литровым наддувным дизелем и доступен с передним, задним или полным приводом по цене от 2 155 000 до 2 715 000 рублей.
Ранее на этой неделе стало известно, что Ford вновь сократил моторную гамму семейства Mondeo, лишив её бензиновых двигателей. Теперь модель, которая сменит поколение до конца года, доступна только с дизелями и гибридной силовой установкой.