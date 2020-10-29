Ford назвал дату премьеры электрического Transit

На коротком видео, напоминающем тизер, показанный ещё в марте, Ford показал затемнённый силуэт электрического фургона в профиль и озвучил его название – E-Transit. Судя по видео, новинка не получит значительных внешних отличий от топливной версии.

Уже известно, что фургон с нулевым выбросом предложат в нескольких модификациях, различающихся длиной колёсной базы и высотой кузова. Кроме этого, глава Ford Джим Фарли пообещал некие уникальные цифровые услуги для корпоративных клиентов, которые помогут повысить производительность автопарка. Информация о силовой установке E-Transit всё ещё не рассекречена.