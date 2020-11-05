На Ford Explorer разваливается подвеска

Под отзыв попали автомобили, сошедшие с конвейера завода в Чикаго в период с 4 сентября 2012 года по 25 января 2017 года, уточняет Autoblog. Официальным дилерам Ford поручили проверить подвеску Explorer, и, при необходимости, заменить потенциально неисправные детали. Пока известно о 13 авариях и шести пострадавших из-за выявленного дефекта.

Проблемы с подвеской Ford Explorer возникают уже не впервые. В прошлом году в ремонт направили 1,2 миллиона внедорожников 2010-2017 годов выпуска. В том же 2019 году модель отзывали и в России. Тогда под отзыв попали 14 576 автомобилей, проданные в стране с августа 2012 года по апрель 2018 года. Выяснилось, что из-за частных толчков при движении по неровным дорогам на рычагах задней подвески российских Explorer могут появиться трещины.