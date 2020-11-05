На Ford Explorer разваливается подвеска

Под отзыв попали автомобили, сошедшие с конвейера завода в Чикаго в период с 4 сентября 2012 года по 25 января 2017 года, уточняет Autoblog. Официальным дилерам Ford поручили проверить подвеску Explorer, и, при необходимости, заменить потенциально неисправные детали. Пока известно о 13 авариях и шести пострадавших из-за выявленного дефекта.
Проблемы с подвеской Ford Explorer возникают уже не впервые. В прошлом году в ремонт направили 1,2 миллиона внедорожников 2010-2017 годов выпуска. В том же 2019 году модель отзывали и в России. Тогда под отзыв попали 14 576 автомобилей, проданные в стране с августа 2012 года по апрель 2018 года. Выяснилось, что из-за частных толчков при движении по неровным дорогам на рычагах задней подвески российских Explorer могут появиться трещины.
Составлен рейтинг самых отзываемых автомобилей в России
Кроме того, Explorer обвиняли в отравлении выхлопными газами. Весной 2019 года в адрес Ford поступило 50 судебных исков, а полицейские департаменты США, которые используют «Эксплореры» для патрулирования, заявили, что у их сотрудников тоже зафиксированы признаки отравления окисью углерода.
В настоящее время Explorer не представлен в России с лета 2019 года, как и другие легковые модели Ford.