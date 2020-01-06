Ford запатентовал полноуправляемое шасси для пикапов F-Series

Применение полноуправляемых шасси на массовых дорожных автомобилях началось в 1980-е годы, однако до недавнего времени технология оставалась уделом спортивных и роскошных машин, таких как Porsche 911, Bentley Flying Spur или Lamborghini Huracan Evo.

Фирма Ford в сотрудничестве с ZF пробует использовать преимущества системы для повышения манёвренности автопоездов и улучшения курсовой устойчивости тягача с прицепом по меньшей мере с 2017 года, но патентом наработки инженеров защищены впервые.