Ford запатентовал полноуправляемое шасси для пикапов F-Series

Применение полноуправляемых шасси на массовых дорожных автомобилях началось в 1980-е годы, однако до недавнего времени технология оставалась уделом спортивных и роскошных машин, таких как Porsche 911, Bentley Flying Spur или Lamborghini Huracan Evo.
Фирма Ford в сотрудничестве с ZF пробует использовать преимущества системы для повышения манёвренности автопоездов и улучшения курсовой устойчивости тягача с прицепом по меньшей мере с 2017 года, но патентом наработки инженеров защищены впервые.
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Патент Ford описывает инновационную электронную систему рулевого управления и уникальную геометрию подвески. Эта концепция схожа с электрической системой, разрабатываемой ZF — для корректной работы полноуправляемого шасси необходимо настроить связь между усилителем руля, модулем тормозной системы и модернизировать заднюю подвеску.
Официально компания Ford не подтвердила серийное применение новой конструкции. Представитель американской фирмы заявил, что патенты «не обязательно свидетельствуют о новых бизнес-планах и продуктах».
В 2002 году концерн General Motors предпринимал попытку внедрить систему подруливающей задней оси на больших внедорожниках и пикапах. Однако в 2005 году эксперимент был прекращён из-за низкого спроса: конструкция оказалась слишком дорогой для потребителя.