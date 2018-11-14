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10:30

В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера Ford

По предварительной информации, это может быть Bronco или его «младший брат»

В Сети появились фотографии с дилерской конференции Ford, которая состоялась в этом году в Лас-Вегасе. На них, предположительно, изображен новый Bronco. По другой версии, это кроссовер на платформе Focus Active, который зарубежные журналисты называют Baby Bronco.

Судя по снимкам, пока безымянный кроссовер выполнят в стиле ретро. О классических внедорожниках Ford будет напоминать стилизованная светодиодная оптика, слегка заваленная задняя стойка кузова, двухцветная окраска с белой крышей.

Ранее Ford показал вот такую фотографию. Под покрывалом — настоящий Bronco, который станет конкурентом Jeep Wrangler.

Detroit News сообщает, что за закрытыми дверями дилерам также показали новый заднеприводный Explorer, обновленный Escape, некий электрокар и хардкорный Mustang Shelby GT 500.

Один из сторонних рендеров Ford Bronco нового поколения.

Про возрожденный Ford Bronco известно не так уж много. По слухам, внедорожник сохранит рамную конструкцию и будет построен на платформе пикапа Ranger. Дизайн модели будет основан на концептуальном Troller R-X 2012 года. Также предполагается, что Bronco получит семиступенчатую механическую коробку передач.

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