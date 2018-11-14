В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера Ford

Судя по снимкам, пока безымянный кроссовер выполнят в стиле ретро. О классических внедорожниках Ford будет напоминать стилизованная светодиодная оптика, слегка заваленная задняя стойка кузова, двухцветная окраска с белой крышей.
Detroit News сообщает, что за закрытыми дверями дилерам также показали новый заднеприводный Explorer, обновленный Escape, некий электрокар и хардкорный Mustang Shelby GT 500.
Про возрожденный Ford Bronco известно не так уж много. По слухам, внедорожник сохранит рамную конструкцию и будет построен на платформе пикапа Ranger. Дизайн модели будет основан на концептуальном Troller R-X 2012 года. Также предполагается, что Bronco получит семиступенчатую механическую коробку передач.