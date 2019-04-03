Ford представил 16 электрифицированных моделей для Европы

В 2020 году на рынок выйдет электрический кроссовер в стиле Mustang. Ожидается, что без подзарядки он сможет проезжать до 600 километров по циклу WLTP. Следом за ним, в 2021-м, появится батарейный фургон Transit. Кроме того, Ford тестирует 10-местный электрический Transit Smart Energy Concept, который за четыре часа зарядки может обеспечить до 150 километров дополнительного пробега.