Ford представил 16 электрифицированных моделей для Европы

Частью новой линейки Ford Hybrid стали Fiesta EcoBoost Hybrid и Focus EcoBoost Hybrid с 48-вольтовым стартер-генератором, который позволит значительно снизить выбросы CO₂ и уменьшить расход топлива. Также гибридные модификации получил кроссовер Kuga нового поколения и европейский Explorer — на электротяге они могут проехать 50 километров. Ожидается, что такой пробег обеспечит и восьмиместный минивэн Tourneo Custom Plug-In Hybrid. К концу года компания начнет продажи компактного кроссовера Puma с литровым турбомотором и 48-вольтовой гибридной системой.
В 2020 году на рынок выйдет электрический кроссовер в стиле Mustang. Ожидается, что без подзарядки он сможет проезжать до 600 километров по циклу WLTP. Следом за ним, в 2021-м, появится батарейный фургон Transit. Кроме того, Ford тестирует 10-местный электрический Transit Smart Energy Concept, который за четыре часа зарядки может обеспечить до 150 километров дополнительного пробега.
Кроме того, во время анонса новинок Ford подтвердил, что все будущие модели марки будет электрифицированы. Электрические машины получат доступ к сети зарядный станций консорциума IONITY, в планах которого к 2020 году установить 400 терминалов по всей Европе.