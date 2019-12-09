Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:43

Названа рублевая стоимость дизельного Mercedes-Benz G 350d

Внедорожник с мотором на «тяжелом» топливе наконец добрался до российского рынка

Mercedes-Benz G-Class 350d в Европе
Лиза Будрина
Компания Mercedes-Benz объявила старт продаж ещё одной дизельной модификации нового G-Class — G 350d. Такой внедорожник ждали в России весной этого года, однако он добрался до нашей страны только в декабре. Новинка комплектуется 249-сильным двигателем объемом 2,9 литра и стоит от 7,57 миллиона рублей. Таким образом, G-Class 350d стал самым доступным в линейке.

Mercedes-Benz G 350d получил постоянный полный привод. Центральный дифференциал электроника может заблокировать частично либо полностью, а межколесные — только полностью. С места до «сотни» дизельный внедорожник разгоняется за 7,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 199 километров в час. В список стандартного оборудования модели входят трехзонный климат-контроль и кожаный салон, однако за вспомогательные системы, такие как ассистент парковки и камеру кругового обзора, придется доплатить.

Дизельная линейка G-Class теперь представлена двумя версиями – помимо G 350d это G 400d по цене от 12 миллионов рублей. Бензиновые модификации внедорожника стоят от 9,15 миллиона за G 500 до 13,17 миллиона за Mercedes-AMG G 63.

Mercedes-Benz G-Class нового поколения

За 11 месяцев 2019 года в России было продано 1310 экземпляров G-Class, в том числе 139 внедорожников россияне приобрели в ноябре.

Ранее в компании подтвердили, что работают над созданием полностью электрической версии G-Class. Ожидается, что такой внедорожник войдет в линейку EQ, которая уже включает электрокроссовер, минивэн на базе V-Class и предвестника серийного лифтбека.