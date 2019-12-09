Названа рублевая стоимость дизельного Mercedes-Benz G 350d

Mercedes-Benz G 350d получил постоянный полный привод. Центральный дифференциал электроника может заблокировать частично либо полностью, а межколесные — только полностью. С места до «сотни» дизельный внедорожник разгоняется за 7,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 199 километров в час. В список стандартного оборудования модели входят трехзонный климат-контроль и кожаный салон, однако за вспомогательные системы, такие как ассистент парковки и камеру кругового обзора, придется доплатить.

Дизельная линейка G-Class теперь представлена двумя версиями – помимо G 350d это G 400d по цене от 12 миллионов рублей. Бензиновые модификации внедорожника стоят от 9,15 миллиона за G 500 до 13,17 миллиона за Mercedes-AMG G 63.