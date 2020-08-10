17:31

Россияне лишились единственного седана Geely

Седан Emgrand 7 покинул российский рынок

© Китайские автомобили
Мария Евдокимова
Единственный седан, входивший в модельный ряд китайской марки Geely в России, больше недоступен. Emgrand 7 пропал с официального сайта компании, а у дилеров остались единичные экземпляры модели, сообщают «Китайские автомобили».

То, что седан ушел с российского рынка, подтвердили и официальные представители Geely. По информации дилеров, завод «БелДжи» в Белоруссии, где собираются автомобили китайского бренда, снял модель с производства.

«Да, всё. Продали последний седан недавно», – цитируют «Китайские автомобили» представителя компании.

На сайте российского представительства Geely остались только кроссоверы: Atlas, Emgrand X7 и Coolray, дебютировавший ранее в этом году. Известно, что мощности «БелДжи» позволяют собирать по полному циклу только три автомобиля. Вероятно, Coolray, сборку которого наладят до конца года, займет на конвейерах место ушедшего Emgrand 7.

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Geely Emgrand 7 вышел на российский рынок летом 2012 года. Тогда седан был известен под индексом EC7 и выпускался на предприятии Derways в Черкесске. В 2016 году модель переименовали, а сборку перенесли на мощности «БелДжи». Россиянам Emgrand 7 предлагали с двумя «атмосферниками» на выбор – 1,5-литровым и 1,8-литровым мощностью 103 и 133 лошадиных силы соответственно. Трансмиссии – «механика» или вариатор. Стоимость автомобиля варьировалась с 780 990 тысячи до 944 990 тысячи рублей.

Седан белорусской сборки не пользовался большой популярностью на отечественном рынке: почти за четыре года дилерам Geely удалось реализовать только 2 107 экземпляров модели. Седан значительно уступает кроссоверу Atlas, который в прошлом году стал самым популярным китайским автомобилем в России – за год на нем остановили выбор 6 518 россиян.

Источники: Китайские автомобили