Россияне лишились единственного седана Geely

Geely Emgrand 7 вышел на российский рынок летом 2012 года. Тогда седан был известен под индексом EC7 и выпускался на предприятии Derways в Черкесске. В 2016 году модель переименовали, а сборку перенесли на мощности «БелДжи». Россиянам Emgrand 7 предлагали с двумя «атмосферниками» на выбор – 1,5-литровым и 1,8-литровым мощностью 103 и 133 лошадиных силы соответственно. Трансмиссии – «механика» или вариатор. Стоимость автомобиля варьировалась с 780 990 тысячи до 944 990 тысячи рублей.