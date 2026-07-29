Geely нашла способ создать доступный гибрид для покупателей из России

Идея технологии REEV такова: передние векдущие колёса всегда вращает электромотор, а 1,5-литровый атмосферник мощностью 99 л.с. нужен, чтобы подпитывать тяговую батарею. Особо отмечается, что тепловой КПД двигателя внутреннего сгорания составляет рекордные 46,5%.

С момента выхода на российский рынок зимой прошлого года другая версия модели - последовательно-парелльный гибрид гибрид Geely EX5 EM-i - демонстрирует устойчивый рост популярности. По итогам шести месяцев 2026 года кроссовер занял второе место по объёму продаж среди одноклассников.

По результатам июня Geely EX5 EM-i занял первое место по продажам и продолжает наращивать темп. Как отмечает пресс-служба марки Geely, только за первые три недели июля реализовано 1848 автомобилей, что должно сделать машину лидером своего класса.

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