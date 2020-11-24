Genesis привезет в Россию две новинки

Обновленный седан G70 от премиальной «дочки» Hyundai появится в России уже во втором квартале 2021 года. Представленная в сентябре модель получила внешность, соответствующую новому стилю Genesis, — с крупной щитообразной решеткой радиатора и узкой двухъярусной оптикой.

В салоне новинки установлен 10,25-дюймовый экран-«планшет» мультимедийной системы, который пришел на смену прежнему восьмидюймовому. Новая «мультимедийка» оснащена функцией обновления «по воздуху».