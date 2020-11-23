Hyundai показал новую Elantra для России

Седан седьмого поколения переехал на новую платформу и получил более агрессивную внешность с острыми гранями на кузове, покатой крышей и трехмерным рисунком подросшей решетки радиатора. Со сменой архитектуры Elantra увеличилась в длину (+30 миллиметров) и ширину (+25 миллиметров), но стала более приземистой (-20 миллиметров).

Колесная база выросла на 20 миллиметров до 2720 миллиметров, что, по словам пресс-службы Hyundai, позволило сделать салон более просторным.