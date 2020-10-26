Российская премьера новых Genesis на «Моторе»

Первый кроссовер премиум-марки из Южной Кореи Genesis GV80 и бизнес-седан G80 нового поколения выходят на российский рынок. В самой компании заявляют, что с этих автомобилей начнется новая страница в истории Genesis. Недавно представители марки сообщили, что в течение года число моделей Genesis удвоится.
Информации и о кроссовере GV80, и о седане G80 опубликовано достаточно много. Новый стиль фирменного дизайна получил название «Атлетичная элегантность» — он продолжается и в рассекреченном на днях обновленном G70. Но если «младший» седан придется подождать, то G80 и GV80 начинают продавать в России.
Обе модели уже прошли сертификацию и получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором указана базовая техническая информация и завод-изготовитель: и GV80, и G80 будут собирать на калининградском «Автоторе». Кроссовер Дженеcис — конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. К нам модель приедет с тремя моторами на выбор: двумя бензиновыми и одним дизельным. Для всех версий GV80 заявлен восьмидиапазонный «автомат» и полный привод.
Седан Genesis G80 третьего поколения (первым считается модель Hyundai Genesis), представленный весной, делит платформу с GV80. Базовый привод у него задний, полный предлагается в качестве опции. Какие автомобили в итоге появится у дилеров, пока неизвестно. Зато есть информация о гамме двигателей. В неё вошли два турбированных бензиновых мотора — «четверка» 2.5 и V6 3.5. В Южной Корее G80 можно укомплектовать 2,2-литровым дизелем мощностью 210 лошадиных сил, но в России такие машины вряд ли появятся.
Все подробности об агрегатах и комплектациях для России Genesis огласит завтра, во время российской премьеры GV80 и нового G80. Она пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на нашем сайте. Начало в 20:00 по московскому времени. Трансляция появится на главной странице, ссылки на нее также будут опубликованы в группах «Мотора» в социальных сетях.