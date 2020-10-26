Российская премьера новых Genesis на «Моторе»

Первый кроссовер премиум-марки из Южной Кореи Genesis GV80 и бизнес-седан G80 нового поколения выходят на российский рынок. В самой компании заявляют, что с этих автомобилей начнется новая страница в истории Genesis. Недавно представители марки сообщили, что в течение года число моделей Genesis удвоится.

Информации и о кроссовере GV80, и о седане G80 опубликовано достаточно много. Новый стиль фирменного дизайна получил название «Атлетичная элегантность» — он продолжается и в рассекреченном на днях обновленном G70. Но если «младший» седан придется подождать, то G80 и GV80 начинают продавать в России.