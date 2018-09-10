Новый Mercedes-Benz GLE показали на видео

В начале августа шпионам удалось сфотографировать интерьер нового внедорожника, который выполнен в стиле салона концепта Vision Maybach Ultimate Luxury. Так, новый GLE получит два 12,3-дюймовых дисплея, руль в стиле S-Класса с сенсорными панелями, два массивных «поручня» на центральном тоннеле, между которыми расположится новый тачпад мультимедийной системы без традиционного вращающегося селектора.