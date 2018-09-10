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12:48

Новый Mercedes-Benz GLE показали на видео

Публичный дебют внедорожника состоится на автосалоне в Париже

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Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер внедорожника GLE следующего поколения. В нем можно увидеть переднюю часть машины и новую полностью светодиодную головную оптику. Публичный дебют новинки запланирован на начало октября текущего года.

Особенность Mercedes-Benz GLE нового поколения станет гидропружинная подвеска E-Active Body Control без стабилизаторов поперечной устойчивости. Это более продвинутая версия подвески Magic Body Control, известной по S-Class. Для улучшения внедорожных возможностей, модель укомплектуют центральным дифференциалом с электронноуправляемым сцеплением, а также опциональной двухступенчатой раздаточной коробкой.

Благодаря особому режиму работу антипробуксовочной системы, Mercedes-Benz GLE сможет самостоятельно выбираться, например, из песка. Машина, оснащенная пневмоподвеской, будет в буквальном смысле «подпрыгивать», помогая водителю.

В начале августа шпионам удалось сфотографировать интерьер нового внедорожника, который выполнен в стиле салона концепта Vision Maybach Ultimate Luxury. Так, новый GLE получит два 12,3-дюймовых дисплея, руль в стиле S-Класса с сенсорными панелями, два массивных «поручня» на центральном тоннеле, между которыми расположится новый тачпад мультимедийной системы без традиционного вращающегося селектора.

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