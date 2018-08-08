Появились первые шпионские фотографии салона кроссовера следующего поколения

Пульс

Вот таким будет интерьер нового Mercedes-Benz GLE

4960c94e952376ad093862e74f436f047bfd1f8e
8 августа 2018

В распоряжении сайта Mercedes-Fans оказались первые шпионские фотографии интерьера вседорожника Mercedes-Benz GLE следующего поколения. Судя по снимкам, дизайн салона выполнен в стиле концепта Vision Maybach Ultimate Luxury.

[Да придет спаситель: тест Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe](https://motor.ru/testdrives/mercedesgle.htm)

Да придет спаситель: тест Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe

Кроссовер получит два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели, руль в стиле S-Класса с сенсорными панелями, два массивных «поручня» на центральном тоннеле, между которыми расположится новый тачпад мультимедийной системы без традиционного вращающегося селектора. Ранее также сообщалось, что клавиши климат-контроля станут более «основательными» – они будут отфрезерованы из металла.

1/4
2/4
3/4
4/4
Интерьер нового GLE

Интерьер нового GLE

Интерьер [концепта Vision Maybach Ultimate Luxury](/news/maybachcuv-24-04-2018.htm)

Интерьер концепта Vision Maybach Ultimate Luxury

Интерьер нового GLE

Интерьер нового GLE

Интерьер нового GLE

Интерьер нового GLE

Новый Mercedes-Benz GLE получит активную гидропружинную подвеску, полный привод с центральным дифференциалом с электронноуправляемым мокрым сцеплением и специальную внедорожную функцию, которая в том случае, когда автомобиль застрял, будет раскачивать машину, помогая выбраться.

Видео с YouTube-канала Car and Driver.

Нынешний кроссовер доступен на российском рынке с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 204 до 585 лошадиных сил. Также продается гибрид с бензиновым V6 3.0 мощностью 333 силы и электромотором на 167 сил.

Цены на модель начинаются от 4 миллионов рублей.

Внедорожники для асфальта

Внедорожники, которые беспомощны на бездорожье, но круты во всем остальном

Теги:
Mercedes-BenzGLEКроссоверы
Новости по теме
3 августа 2018
Новый Mercedes-Benz GLE получит подвеску от S-Class
5 июля 2018
Появились изображения интерьера нового Mercedes-Benz GLE