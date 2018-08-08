Вот таким будет интерьер нового Mercedes-Benz GLE

В распоряжении сайта Mercedes-Fans оказались первые шпионские фотографии интерьера вседорожника Mercedes-Benz GLE следующего поколения. Судя по снимкам, дизайн салона выполнен в стиле концепта Vision Maybach Ultimate Luxury.

Кроссовер получит два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели, руль в стиле S-Класса с сенсорными панелями, два массивных «поручня» на центральном тоннеле, между которыми расположится новый тачпад мультимедийной системы без традиционного вращающегося селектора. Ранее также сообщалось, что клавиши климат-контроля станут более «основательными» – они будут отфрезерованы из металла.

Новый Mercedes-Benz GLE получит активную гидропружинную подвеску, полный привод с центральным дифференциалом с электронноуправляемым мокрым сцеплением и специальную внедорожную функцию, которая в том случае, когда автомобиль застрял, будет раскачивать машину, помогая выбраться.

Видео с YouTube-канала Car and Driver.

Нынешний кроссовер доступен на российском рынке с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 204 до 585 лошадиных сил. Также продается гибрид с бензиновым V6 3.0 мощностью 333 силы и электромотором на 167 сил.

Цены на модель начинаются от 4 миллионов рублей.