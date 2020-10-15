«Заряженный» Volkswagen Golf R засветился на видео

Большая часть короткого видео показывает не Golf, а «заряженный» кроссовер T-Roc R, представленный в прошлом году. Однако Golf R всё же засветился на кадрах: в начале ролика виден затемнённый силуэт хот-хэтча с горящими фарами и соединяющей их светодиодной полосой – такой же оснащён новый GTI и другие модели семейства.

Внешность новинки Volkswagen пока не раскрывает, однако Golf R уже не раз попадал в объектив фотошпионов. От GTI его отличает особая решётка радиатора с горизонтальными ламелями и по-иному оформленные крупные воздуховоды. Сзади имеется спойлер над стеклом, диффузор и пара сдвоенных патрубков выхлопной системы.