«Заряженный» Volkswagen Golf R засветился на видео

Большая часть короткого видео показывает не Golf, а «заряженный» кроссовер T-Roc R, представленный в прошлом году. Однако Golf R всё же засветился на кадрах: в начале ролика виден затемнённый силуэт хот-хэтча с горящими фарами и соединяющей их светодиодной полосой – такой же оснащён новый GTI и другие модели семейства.
Внешность новинки Volkswagen пока не раскрывает, однако Golf R уже не раз попадал в объектив фотошпионов. От GTI его отличает особая решётка радиатора с горизонтальными ламелями и по-иному оформленные крупные воздуховоды. Сзади имеется спойлер над стеклом, диффузор и пара сдвоенных патрубков выхлопной системы.
Ожидается, что «восьмой» Golf R сохранит 2,0-литровую «турбочетвёрку», которая будет выдавать около 333 лошадиных сил – на 33 силы больше, чем у Golf GTI Clubsport, представленного на этой неделе. Двигатель агрегатируется с «роботом» DSG с двойным сцеплением и системой полного привода.
Фото: Carscoops
Позднее к линейке присоединится самый мощный Golf – R Plus, который могут оснастить 400-сильной (450 Нм крутящего момента) модификацией «четверки» EA888. Такой хэтчбек получит полный привод 4Motion c дрифт-режимом, более агрессивный обвес и сможет составить конкуренцию Mercedes-AMG A 45 S. На стадии разработки Volkswagen рассчитывал позаимствовать у Audi 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор, однако ингольштадская марка отказала: такой «Гольф» мог бы стать серьёзным соперником для RS 3.