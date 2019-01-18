Jeep Grand Cherokee из 90-х переделали в пикап. Зря

Недавно «Джип» представил первый собственный пикап – Gladiator. Модель построена на базе рамного внедорожника Wrangler и предлагается с двумя вариантами полного привода, включая версию с отключаемым передним стабилизатором и силовым задним бампером.
Пикап Gladiator имеет 28-сантиметровый дорожный просвет, он может преодолевать броды глубиной до 76 сантиметров, а его углы въезда, съезда и рампы достигают 43,6, 26 и 20,3 градуса соответственно.
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Модель доступна с 3,6-литровой мотором V6 мощностью 289 сил и 264-сильным трехлитровым дизелем, которые могут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом».
В США модель начнут продавать во втором квартале этого года. Jeep Gladiator планируется привезти и в Россию, но не ранее 2020 года.