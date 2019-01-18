Jeep Grand Cherokee из 90-х переделали в пикап. Зря

Недавно «Джип» представил первый собственный пикап – Gladiator. Модель построена на базе рамного внедорожника Wrangler и предлагается с двумя вариантами полного привода, включая версию с отключаемым передним стабилизатором и силовым задним бампером.

Пикап Gladiator имеет 28-сантиметровый дорожный просвет, он может преодолевать броды глубиной до 76 сантиметров, а его углы въезда, съезда и рампы достигают 43,6, 26 и 20,3 градуса соответственно.