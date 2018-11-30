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15:10

Jeep привезет в Россию пикап Gladiator

Модель появится у дилеров только к 2020 году

Компания Jeep планирует вывести на российский рынок пикап Gladiator. Об этом «Мотору» завил представитель альянса Fiat Chrysler Automobiles.

Точные сроки пока не определены, однако ожидается, что в России пикап появится не раньше 2020 года. Ни цены, ни комплектации автомобиля пока не прорабатывались.

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Премьера модели Gladiator состоялась в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Пикап построен на базе рамного внедорожника Wrangler: он предлагается с двумя вариантами полного привода, включая вариант с отключаемым передним стабилизатором и силовым задним бампером, имеет 28-сантиметровый дорожный просвет и способен преодолевать броды глубиной до 76 сантиметров.

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Пикап предлагается в США с 289-сильной бензиновой «шестеркой» 3.6 и 264-сильным трехлитровым дизелем, которые могут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Старт продаж модели на американском рынке запланирован на второй квартал 2019 года.

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