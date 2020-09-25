Новый концепт Great Wall сделали похожим на «Волгу»

На официальных рендерах и эскизах виден седан с защитными накладками по периметру кузова, мультиспицевыми колёсными дисками и кормой, напоминающей ГАЗ-3110 «Волга». Автомобиль обильно украшен хромом, лишён средних оконных стоек, а на выступающей накладке переднего бампера установлены узкие противотуманные фары.

Присутствуют и современные технологические решения – «утопленные» в кузов дверные ручки и миниатюрные камеры, играющие роль зеркал заднего вида. Отсылки к ретро продолжаются в салоне, который выглядит более футуристично за счёт множества экранов, отвечающих за мультимедийную систему, приборную панель и внешние камеры. Также имеется фоновая подсветка и отсек для зарядки гаджетов.