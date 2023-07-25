Haval наладит производство еще одной модели в России

Haval наладит производство еще одной модели в РоссииПредприятие под Тулой вышло на полную мощность
Компания Haval поставит еще одну модель на конвейер российского завода. С января нынешнего года площадка в Тульской области выпускала по 140 автомобилей в день, теперь — по 450 за счет работы в три смены, сказал в интервью «Коммерсанту» исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. На сегодняшний день завод выпускает пять моделей — кроссоверы Jolion, F7, F7x, H9 и Dargo. Однако он заинтересован как в углублении локализации, так и в производстве новых автомобилей. Следующим может стать новичок рынка Haval M6.
Haval уже несколько лет строит завод по производству двигателей под Тулой, который должен снабдить моторами текущие модели. По словам Акифьева, его запуск пришлось перенести «в силу обстоятельств», но он все же должен состояться до конца 2023 года. Там же, в Тульской области, наладят местное производство автокомпонентов, включая детали моторов и подвески. В него китайский гигант вложит миллиард рублей.
Вместе с углублением локализации Haval намерен расширять линейку машин, производимых для России «на месте». Среди них — появившийся на днях переднеприводный кроссовер M6 с полуторалитровым двигателем на 143 лошадиные силы, «механикой» либо «роботом» на выбор и ценой от 1 949 000 рублей.
Что касается ближайших новинок, то скоро будет запущена версия внедорожника 300 марки Tank (принадлежит Great Wall) с автоматическим полным приводом, которая должна расширить аудиторию покупателей. Сейчас ему положен только жестко подключаемый привод и понижающая передача.
Также до конца 2023 года на рынок выйдут сразу две новые марки — Ora и Wey, которые будут представлены электрокарами и гибридами соответственно.