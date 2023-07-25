Haval наладит производство еще одной модели в России

Haval уже несколько лет строит завод по производству двигателей под Тулой, который должен снабдить моторами текущие модели. По словам Акифьева, его запуск пришлось перенести «в силу обстоятельств», но он все же должен состояться до конца 2023 года. Там же, в Тульской области, наладят местное производство автокомпонентов, включая детали моторов и подвески. В него китайский гигант вложит миллиард рублей.

Вместе с углублением локализации Haval намерен расширять линейку машин, производимых для России «на месте». Среди них — появившийся на днях переднеприводный кроссовер M6 с полуторалитровым двигателем на 143 лошадиные силы, «механикой» либо «роботом» на выбор и ценой от 1 949 000 рублей.