Объявлены сроки появления электрического пикапа Hummer

Hummer получит электрическую силовую установку из трёх электромоторов с комбинированной отдачей 1000 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента (величина указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора) и батареи Ultium. С такой установкой он будет разгоняться от 0 до 60 миль в час (97 километров в час) за три секунды.

Кроме того, из нового ролика стало известно, что у Хаммера будет так называемый Adrenaline Mode — вероятно, аналог режима максимальной отдачи силовой установки; функция Crab Mode — оффроуд-режим, который позволит ехать очень медленно на сложных участках (один из вариантов перевода crab — лебедка) или, например, разворачиваться на месте, как это делает Rivian, а также съемная крыша с огромными стеклянными секциями и поддержка ультрабыстрой зарядки.