Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:04

Hyundai опубликовала новую фотографию электрического ретроконцепта

Шоу-кар 45 покажут 10 сентября во Франкфурте

Компания Hyundai опубликовала в социальных сетях новую фотографию электрического концепта 45, дебют которого состоится 10 сентября на автосалоне во Франкфурте. В стилистике шоу-кара прослеживается связь с первой самостоятельной моделью марки — Pony, а также дается намек на дизайн будущих электрических моделей.

Цифра 45 в названии концепта отсылает к возрасту Hyundai. Внешность же разработана с оглядкой на историческую модель Pony — первый самостоятельный автомобиль южнокорейской марки. Он дебютировал в 1974 года на выставке в Турине, а в производство пошел спустя два года. Дизайн Hyundai Pony был придуман великим Джорджетто Джуджаро.

Основой серийного воплощения Hyundai 45 станет модульная платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform) с интегрированной ведущей осью IDA (Integrated Drive Axle). Предсерийный прототип модели дебютирует в следующем году. Новинка будет представлять собой кросс-хэтч с электрической силовой установкой и запасом хода 450 километров. Не исключено, что к постройке машины привлекут нового партнера Hyundai — Rimac.

Помимо концепта 45, во Франкфурте покажут новый i10, гоночный электрокар-франкенштейн и хардкорный вариант хот-хэтча i30 N под названием Project C. Последний представляет собой заниженный и облегчённый вариант обычной N-ки с пакетом Performance и двигателем мощностью 275 лошадиных сил.