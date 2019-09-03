Hyundai опубликовала новую фотографию электрического ретроконцепта

Цифра 45 в названии концепта отсылает к возрасту Hyundai. Внешность же разработана с оглядкой на историческую модель Pony — первый самостоятельный автомобиль южнокорейской марки. Он дебютировал в 1974 года на выставке в Турине, а в производство пошел спустя два года. Дизайн Hyundai Pony был придуман великим Джорджетто Джуджаро.
Основой серийного воплощения Hyundai 45 станет модульная платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform) с интегрированной ведущей осью IDA (Integrated Drive Axle). Предсерийный прототип модели дебютирует в следующем году. Новинка будет представлять собой кросс-хэтч с электрической силовой установкой и запасом хода 450 километров. Не исключено, что к постройке машины привлекут нового партнера Hyundai — Rimac.
Помимо концепта 45, во Франкфурте покажут новый i10, гоночный электрокар-франкенштейн и хардкорный вариант хот-хэтча i30 N под названием Project C. Последний представляет собой заниженный и облегчённый вариант обычной N-ки с пакетом Performance и двигателем мощностью 275 лошадиных сил.