Видео: Hyundai испытал самую быструю Elantra на Нюрбургринге

Трёхминутное видео с заезда, на котором круг Нюрбургринга проходит закамуфлированный прототип Elantra N, появилось на шпионском канале CarSpyMedia в YouTube. Под плотной маскировкой видны отличия от «младшей» версии Elantra N Line, внешность которой Hyundai рассекретил в июле.

Модель суббренда N получила особые колёсные диски с низкопрофильной резиной, патрубки выхлопной системы, разнесённые по бокам заднего бампера, и крупный спойлер на крышке багажника.