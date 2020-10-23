Видео: Hyundai испытал самую быструю Elantra на Нюрбургринге

Трёхминутное видео с заезда, на котором круг Нюрбургринга проходит закамуфлированный прототип Elantra N, появилось на шпионском канале CarSpyMedia в YouTube. Под плотной маскировкой видны отличия от «младшей» версии Elantra N Line, внешность которой Hyundai рассекретил в июле.
Модель суббренда N получила особые колёсные диски с низкопрофильной резиной, патрубки выхлопной системы, разнесённые по бокам заднего бампера, и крупный спойлер на крышке багажника.
По данным Motor1, техническую часть Elantra N позаимствует у хэтчбека позаимствует у i30 N. Под капотом разместят 275-сильный двухлитровый турбомотор, пару которому составит шестиступенчатая «механика» или новый восьмидиапазонный «робот». Хэтчбек i30 N с таким мотором достигает первой «сотни» за 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Дебют Hyundai Elantra N может состояться до конца нынешнего года. На данный момент в «горячую» линейку N южнокорейской марки входят три модели: Veloster N, i30 N и i20 N, представленный на этой неделе.
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Фото: Motor1
В России Elantra нового поколения получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на прошлой неделе. Судя по нему, «седьмая» Elantra по-прежнему будет продаваться в России с атмосферными моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра. Их отдача останется прежней: базовый будет выдавать 128 лошадиных сил, «старший» — 150 лошадиных сил. Дата появления новинки на рынке пока неизвестна.