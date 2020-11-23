Hyundai перечислила новинки, которые готовит для России

Так, новый флагманский кроссовер Palisade доберется до отечественного рынка к концу этого года. Первым российским покупателям автомобиля, который заменит в модельном ряду Hyundai устаревший Grand Santa Fe, будет доступна комплектация Cosmos. Ее обладатели смогут получить монеты, побывавшие в космосе, а также встретиться с космонавтами, вернувшимися с МКС.
Также в этом году Hyundai привезет в Россию седан Elantra седьмого поколения, сборку которого наладят на калининградском заводе «Автотор». Обе модели уже получили в стране Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Фото: Hyundai
Hyundai представил новый недорогой седан с необычным дизайном
В первом квартале следующего года на отечественном рынке появится переживший глубокий рестайлинг Santa Fe. Летом кроссовер получил новую внешность с «двухэтажной» оптикой, схожую с Palisade, и перебрался на платформу новой Sonata.
Во втором квартале до России доберется кроссовер Tucson четвертого поколения, который отличается от предшественника полностью пересмотренным дизайном, увеличенными габаритами и наличием в гамме нескольких гибридных силовых установок. В третьем квартале 2020 года в стране также появится новый минивэн H-1.
Примечательно, что представители Hyundai не упомянули Creta, которая является самым популярным кроссовером на российском рынке. Ранее сообщалось, что «Крета» второго поколения появится в России летом 2021 года.