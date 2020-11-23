Hyundai перечислила новинки, которые готовит для России

Так, новый флагманский кроссовер Palisade доберется до отечественного рынка к концу этого года. Первым российским покупателям автомобиля, который заменит в модельном ряду Hyundai устаревший Grand Santa Fe, будет доступна комплектация Cosmos. Ее обладатели смогут получить монеты, побывавшие в космосе, а также встретиться с космонавтами, вернувшимися с МКС.

Также в этом году Hyundai привезет в Россию седан Elantra седьмого поколения, сборку которого наладят на калининградском заводе «Автотор». Обе модели уже получили в стране Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).