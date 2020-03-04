Hyundai показал первое изображение хот-хэтча i20 N

Новый Hyundai i20 стал первой моделью южнокорейской марки в Европе, использующей язык дизайна «чувственная спортивность». По словам производителя, эта фирменная стилистика выражается в «гармонии между пропорциями, архитектурой, стайлингом и технологиями». Сначала её примерил концепт Le Fil Rouge, а затем серийные седаны Lafesta и Sonata.

Судя по тизеру, «заряженный» i20 N получит измененные бамперы и спойлер на кромке крыши. По предварительным данным, под капотом пропишется турбомотор 1.6 T-GDI мощностью около 200 лошадиных сил. Этот агрегат устанавливается в том числе на новую «Сонату» — там он развивает 180 сил и 265 Нм момента.