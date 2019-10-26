Hyundai испытал на Нюрбургринге новый драйверский кроссовер

Официальных подробностей о технической начинке Hyundai Kona N нет, но наиболее вероятно, что кроссовер получит ту же агрегатную базу, что и хот-хэтч i30 N. В таком случае вседорожник оснастят тем же двухлитровым турбированным двигателем T-GDI с непосредственным впрыском топлива мощностью 250 или 275 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки силового агрегата. Ожидается, что спортивная версия Kona будет доступна только с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом.
Фото: S. Baldauf / SB-Medien / Carscoops
Для сравнения самая быстрая версия «обычного» кроссовера Kona оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Первую сотню такой вседорожник набирает за 7,7 секунды, а максимальная скорость достигает 210 километров в час. Kona с наддувным двигателем 1.6 можно заказать как с передним, так и с полным приводом.
Дебют «заряженной» версии Hyundai Kona запланирован на второе полугодие 2020-го. Одним из конкурентов новинки на европейском рынке будет 300-сильный «горячий» кроссовер Volkswagen T-Roc R.
В России субкомпактный вседорожник Kona не появится: для нашего рынка Hyundai подготовит «подогретые» исполнения N-Line. Со временем комплектации с акцентом на спорт получат Solaris, Creta и Tuscon.