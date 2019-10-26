Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:59

Hyundai испытал на Нюрбургринге новый драйверский кроссовер

Прототип N-версии вседорожника Kona попал в объектив фотошпионов

© S. Baldauf / SB-Medien / Carscoops
Компания Hyundai начала тестирование «заряженного» кроссовера Kona N. Предсерийный автомобиль сфотографировали в Германии на автодроме Нюрбургринг. От обычной версии Kona испытательный образец отличается заниженной подвеской, новыми колёсными дисками, производительными тормозами, а также выхлопной системой.

Официальных подробностей о технической начинке Hyundai Kona N нет, но наиболее вероятно, что кроссовер получит ту же агрегатную базу, что и хот-хэтч i30 N. В таком случае вседорожник оснастят тем же двухлитровым турбированным двигателем T-GDI с непосредственным впрыском топлива мощностью 250 или 275 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки силового агрегата. Ожидается, что спортивная версия Kona будет доступна только с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом.

>
Reload
1 / 5

Фото: S. Baldauf / SB-Medien / Carscoops

Для сравнения самая быстрая версия «обычного» кроссовера Kona оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Первую сотню такой вседорожник набирает за 7,7 секунды, а максимальная скорость достигает 210 километров в час. Kona с наддувным двигателем 1.6 можно заказать как с передним, так и с полным приводом.

Дебют «заряженной» версии Hyundai Kona запланирован на второе полугодие 2020-го. Одним из конкурентов новинки на европейском рынке будет 300-сильный «горячий» кроссовер Volkswagen T-Roc R.

В России субкомпактный вседорожник Kona не появится: для нашего рынка Hyundai подготовит «подогретые» исполнения N-Line. Со временем комплектации с акцентом на спорт получат Solaris, Creta и Tuscon.

Источник: carscoops.com