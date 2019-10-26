Hyundai испытал на Нюрбургринге новый драйверский кроссовер

Официальных подробностей о технической начинке Hyundai Kona N нет, но наиболее вероятно, что кроссовер получит ту же агрегатную базу, что и хот-хэтч i30 N. В таком случае вседорожник оснастят тем же двухлитровым турбированным двигателем T-GDI с непосредственным впрыском топлива мощностью 250 или 275 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки силового агрегата. Ожидается, что спортивная версия Kona будет доступна только с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом.