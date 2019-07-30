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13:41

В России создали стандарты для дорог изо льда и снега

Для продления срока службы их предлагают укреплять мхом, опилками и пенопластом

Российский дорожный научно-исследовательский институт по просьбе Росавтодора разработал новый стандарт для зимних дорог изо льда и снега. Стоимость проекта — 14,5 миллиона рублей.

Согласно новому стандарту, зимней трассой или зимником теперь будут считать «сезонную автодорогу с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенную по замерзшему льду рек и озер». Также в документе, который оказался в распоряжении «Коммерсанта», вводится градация таких трасс и максимально разрешенная скорость, которая достигает 70 километров в час.

Ширина проезжей части на такой дороге должна быть порядка шести-восьми метров, полос должно быть не меньше двух. Кроме того, некоторые автозимники могут функционировать весной и осенью — для этого их предложили укреплять плотным снегом, мхом, опилками и пенопластом.

Общая протяженность таких трасс превышает 22 тысячи километров. К примеру, 836 километров федеральной трассы А-331 «Вилюй» и 12 километров трассы Р-504 «Колыма» — это зимники. Сейчас движение по этим участкам начинается в декабре и заканчивается ближе к апрелю, в зависимости от погоды. Никаких норм и регламентов касательно строительства и эксплуатации нет.

Мнения среди дальнобойщиков, которые чаще всего пользуются этими трассами, разделились. Андрей Никитков, который много лет работает на Чукотке, поддерживает идею, поскольку нормативы помогут в спорных случаях со страховой — к примеру, если тягач с дорогим грузом провалился под лед, закон поможет страховщику понять, кто виноват в ситуации и с кого взыскивать ущерб.

А вот координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко напротив настроен довольно скептически. По его словам, зимники невозможно делать по стандартам, поскольку это «динамические системы». К примеру, в один год дорога может идти по одному маршруту, а через год ее уже придется прокладывать в 15 километрах, поскольку изменились погодные условия.

В качестве альтернативы ледяным трассам правительство намерено построить сеть новых асфальтированных дорог. Для этих целей в середине июля был подготовлен законопроект, который разрешит вводить плату за проезд даже на тех трассах, у которых нет бесплатного альтернативного объезда. Эта инициатива затронет территорию Крайнего Севера, которая занимает 70 процентов всей России, и позволит вводить плату как на новых дорогах, так и на уже существующих. За счет полученных средств власти намерены построить новые трассы и переправы.