В России создали стандарты для дорог изо льда и снега

Согласно новому стандарту, зимней трассой или зимником теперь будут считать «сезонную автодорогу с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенную по замерзшему льду рек и озер». Также в документе, который оказался в распоряжении «Коммерсанта», вводится градация таких трасс и максимально разрешенная скорость, которая достигает 70 километров в час.

Ширина проезжей части на такой дороге должна быть порядка шести-восьми метров, полос должно быть не меньше двух. Кроме того, некоторые автозимники могут функционировать весной и осенью — для этого их предложили укреплять плотным снегом, мхом, опилками и пенопластом.