Вот так выглядит рекорд «Дороги 99 поворотов» изнутри гоночного Volkswagen

Гора Тяньмень находится на юге страны и в высоту насчитывает 1519 метров. Volkswagen ID.R стартовал с отметки 200 метров над уровнем моря, а финишировал на 1300 метрах, проехав в общей сложности 10,906 километра за рекордно короткое время. При этом результат Дюма впервые был зафиксирован официально, и поэтому станет отправной точкой для будущих заездов. Предыдущий неофициальный рекорд — 9 минут 51 секунды, принадлежал Range Rover Sport SVR.
В конфигурации для Тяньмэня Volkswagen ID. R получил специальный аэродинамический обвес, но по-прежнему был оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 680 лошадиных сил (650 Нм). На разгон до «сотни» он тратит 2,25 секунды и может достигать максимальной скорости 270 километров в час.
В активе Volkswagen ID.R уже четыре рекорда: летом прошлого года гонщик Ромен Дюма сумел завоевать титул быстрейшего автомобиля «Пайкс-Пика», в июне 2019 ID.R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга, а еще через месяц показал лучшее время за последние 20 лет подъема на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.