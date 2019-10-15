Вот так выглядит рекорд «Дороги 99 поворотов» изнутри гоночного Volkswagen

Гора Тяньмень находится на юге страны и в высоту насчитывает 1519 метров. Volkswagen ID.R стартовал с отметки 200 метров над уровнем моря, а финишировал на 1300 метрах, проехав в общей сложности 10,906 километра за рекордно короткое время. При этом результат Дюма впервые был зафиксирован официально, и поэтому станет отправной точкой для будущих заездов. Предыдущий неофициальный рекорд — 9 минут 51 секунды, принадлежал Range Rover Sport SVR.