Opel Insignia получил девятиступенчатый автомат

Самое заметное нововведение в «Инсигнии» — появление девятидиапазонного автомата, который пришел на смену восьмидиапазонной коробке передач. Новая трансмиссия предлагается только для машин с турбомотором 2.0: на гражданской модификации двигатель выдает 200 сил и 350 Нм момента, а на GSi — 230 сил (прежде мощность составляла 260 сил и 400 Нм момента). В угоду новым эконормам агрегат оборудован системой отключения цилиндров при малых нагрузках, что позволило снизить расход в среднем на 18 процентов.
Вслед за «гражданскими» вариантами Insignia оспортивленный вариант GSi получил матричную оптику IntelliLux LED Pixel Light со 168 светодиодными элементами. Кроме того, седану и универсалу достался электрогидравлический усилитель тормозов, улучшенные механизмы с четырехпоршневыми суппортами Brembo и активные жалюзи в решетке радиатора.
Также в оснащение вошли новая камера заднего вида и несколько вариантов мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Адаптивная подвеска FlexRide и бездифференциальный редуктор GKN Twinster с контролем вектора тяги остались на месте.
В Россию Opel вернулся только в этом году. Марка ушла с рынка в 2015 году, но новый владелец, концерн PSA, решил пересмотреть стратегию развития бренда. Причем Insignia у нас продавать не будут — первыми российскими «Опелями» станут вэн Zafira Life, фургон Vivaro и кроссовер Grandland X.