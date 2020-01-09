Opel Insignia получил девятиступенчатый автомат

Вслед за «гражданскими» вариантами Insignia оспортивленный вариант GSi получил матричную оптику IntelliLux LED Pixel Light со 168 светодиодными элементами. Кроме того, седану и универсалу достался электрогидравлический усилитель тормозов, улучшенные механизмы с четырехпоршневыми суппортами Brembo и активные жалюзи в решетке радиатора.

Также в оснащение вошли новая камера заднего вида и несколько вариантов мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Адаптивная подвеска FlexRide и бездифференциальный редуктор GKN Twinster с контролем вектора тяги остались на месте.