Jaguar E-Pace пережил обновление и стал мощнее

С рестайлингом кроссовер получил слегка пересмотренные передний бампер, воздухозаборники и решётку радиатора с ромбовидным рисунком. Светодиодная оптика теперь имеет двойные J-образные дневные ходовые огни, которые за доплату можно оснастить системой Pixel LED, как у «старшего» F-Pace. Она самостоятельно регулирует работу оптики в зависимости от освещённости и наличия встречных автомобилей.

В салоне появился отсек для беспроводной зарядки и новая мультимедийная система Pivi Pro 7, положенная дорогим версиям. Она оснащена изогнутым сенсорным экраном размерностью 11,4 дюйма с двойным покрытием и обновлением «по воздуху». Кроме этого, в интерьере теперь использованы более качественные и мягкие на ощупь материалы, руль заменён на новый, а система ионизации воздуха получила фильтр c датчиком твёрдых частиц PM 2.5. Цифровая «приборка» с 12,3-дюймовым дисплеем остаётся опциональной.