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16:19

В России отзывают глохнущие кроссоверы Jeep

Из-за проблем с трансмиссией в ремонт направят 201 Cherokee

Jeep Cherokee
Лиза Будрина
Росстандарт объявил об отзыве 201 автомобиля Jeep Cherokee. Речь идет о кроссоверах, которые были проданы на российском рынке с 2018 года по настоящее время. Выяснилось, что блок управления трансмиссией на указанных машинах может иметь неправильные настройки.

Из-за выявленной проблемы при замедлении автомобиля двигатель может неожиданно заглохнуть. В рамках отзыва на указанных кроссоверах проведут проверку ПО и, при необходимости, его перепрограммируют бесплатно для владельца.

Только за минувшую осень Jeep провел в России две отзывные кампании. Так, в начале октября ремонт потребовался 64 экземплярам Cherokee, которые россияне купили с сентября 2018 года. Тогда причиной стала некорректная работа электронного блока управления, которая могла привести к потере связи с датчиками ускорения и, как следствие, к замедленной реакции подушек безопасности, их не полному раскрыванию или несрабатыванию.

В конце сентября ту же модель в количестве 65 экземпляров отозвали из-за того, что коробка сама переключалась на нейтральную передачу. А за несколько недель до этого выяснилось, что в США компании пришлось временно снять с продажи пикап Jeep Gladiator и отозвать 3427 экземпляров из-за производственного дефекта карданного вала.

Источник: Росстандарт