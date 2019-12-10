В России отзывают глохнущие кроссоверы Jeep

Из-за выявленной проблемы при замедлении автомобиля двигатель может неожиданно заглохнуть. В рамках отзыва на указанных кроссоверах проведут проверку ПО и, при необходимости, его перепрограммируют бесплатно для владельца.

Только за минувшую осень Jeep провел в России две отзывные кампании. Так, в начале октября ремонт потребовался 64 экземплярам Cherokee, которые россияне купили с сентября 2018 года. Тогда причиной стала некорректная работа электронного блока управления, которая могла привести к потере связи с датчиками ускорения и, как следствие, к замедленной реакции подушек безопасности, их не полному раскрыванию или несрабатыванию.