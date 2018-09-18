600-сильный Volkswagen Jetta установил рекорд скорости

В июне Volkswagen установил еще один рекорд: электрический прототип I.D. R смог проехать трассу «Пайкс Пик» за семь минут и 57,148 секунды — на 16 секунд быстрее времени, которое в 2013 году показал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16.