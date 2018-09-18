600-сильный Volkswagen Jetta установил рекорд скорости

Подготовкой автомобиля к рекордному заезду занималось калифорнийское ателье THR Manufacturing. Седан построен на базе серийной модели по требованиям класса BGC/G Южно-калифорнийской хронометрической ассоциации и оснащен доработанным двухлитровым турбомотором от спортивной версии Jetta GLI, совмещенным с шестиступенчатой «механикой».
Список изменений не ограничился только двигателем: «Джетте» занизили подвеску, установили на колеса обтекатели, оснастили машину самоблокирующимся дифференциалом, каркасом безопасности, системой пожаротушения, гоночным креслом и двумя тормозными парашютами.
В июне Volkswagen установил еще один рекорд: электрический прототип I.D. R смог проехать трассу «Пайкс Пик» за семь минут и 57,148 секунды — на 16 секунд быстрее времени, которое в 2013 году показал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16.
Позднее глава заводского отделения Volkswagen Motorsport Свен Смеетс заявил, что компания не вернется в гонку, чтобы улучшить собственное достижение, но будет внимательно следить за прогрессом других производителей.