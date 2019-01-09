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16:18

Вот как выглядит тюнинговый «микрогелик» Suzuki Jimny рядом с настоящим G-Class

Доработанный внедорожник построило ателье Liberty Walk

Тюнеры из японского ателье Liberty Walk показали, как выглядит их вариант внедорожника Suzuki Jimny, доработанный в стиле Mercedes-Benz G-Class, рядом с настоящим «Геликом». Автомобиль действительно выглядит как уменьшенная копия немецкой модели.

Впервые о тюнинг-версии «Джимни» от фирмы Liberty Walk стало известно осенью прошлого года. Для японского внедорожника подготовили обвес кузова из углепластика, в состав которого вошли бамперы, капот с воздухозаборником, спойлер и расширители колесных арок. Также машина получила новые диски, светодиоды на крыше и иные пороги.

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Позже свой вариант Suzuki Jimny представило другое японское ателье – Wald International. Автомобиль, в чертах которого тоже стали проглядывать черты тюнингованных «Геликов», оснастили лифтованной подвеской и агрессивным обвесом кузова с массивным спойлером.

Новый «Джимни» дебютировал в Японии в июне, а его европейская модификация – в октябре. Модель сохранила лонжеронную раму, неразрезные мосты и полноприводную трансмиссию с понижайкой.

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