Вот как выглядит тюнинговый «микрогелик» Suzuki Jimny рядом с настоящим G-Class

Впервые о тюнинг-версии «Джимни» от фирмы Liberty Walk стало известно осенью прошлого года. Для японского внедорожника подготовили обвес кузова из углепластика, в состав которого вошли бамперы, капот с воздухозаборником, спойлер и расширители колесных арок. Также машина получила новые диски, светодиоды на крыше и иные пороги.