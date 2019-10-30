Новый купе-кроссовер Skoda сфотографировали без камуфляжа

Что же касается кросс-купе, то Kamiq GT достигает в длину 4409 миллиметров, а его колесная база равна 2610 миллиметрам. От стандартного кроссовера он отличается дизайном задних фонарей и бампера, а также линией ниспадающей к задним стойкам крыши. Кроме того, на багажной двери появилась надпись Skoda вместо традиционного логотипа.

Уже известно, что в моторную гамму войдут «атмосферник» 1.5 мощностью 110 лошадиных сил и 116-сильный турбомотор объемом 1,6 литра.