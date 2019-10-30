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10:48

Новый купе-кроссовер Skoda сфотографировали без камуфляжа

В Сеть попали снимки серийной модели Kamiq GT, премьера которой состоится 4 ноября

© autohome.com.cn
Китайский портал Autohome опубликовал серию фотографий купеобразного Skoda Kamiq GT, который вскоре появится на местном рынке. На снимках автомобиль запечатлен без маскировочной пленки, что позволяет рассмотреть дизайн в деталях.

В основе Skoda Kamiq GT для КНР лежит платформа PQ25 от лифтбека Rapid, на которой также построена и китайская версия стандартного Kamiq. Это – одно из основных отличий автомобиля от европейского варианта на «тележке» MQB.

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Фото: autohome.com.cn

Что же касается кросс-купе, то Kamiq GT достигает в длину 4409 миллиметров, а его колесная база равна 2610 миллиметрам. От стандартного кроссовера он отличается дизайном задних фонарей и бампера, а также линией ниспадающей к задним стойкам крыши. Кроме того, на багажной двери появилась надпись Skoda вместо традиционного логотипа.

Уже известно, что в моторную гамму войдут «атмосферник» 1.5 мощностью 110 лошадиных сил и 116-сильный турбомотор объемом 1,6 литра.

За пределами Китая Kamiq GT вряд ли появится, а в России не продается даже стандартный Kamiq. На нашем рынке чешский бренд представлен кроссовером Kodiaq, а в начале 2020 года в продажу должен поступить более компактный Karoq.

Источник: Autohome