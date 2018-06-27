Публичный дебют модели состоится в августе на Московском автосалоне

Пульс

Шпионы сфотографировали купеобразный Renault Kaptur для России

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27 июня 2018

Издание Motor1 опубликовало фотографии закамуфлированного прототипа купеобразной версии Renault Kaptur. По предварительной информации, новинка дебютирует на Московском автосалоне в августе, а первым рынком, на который она выйдет, станет Россия.

[Как, где и зачем учат ездить боком на кроссоверах Renault](https://motor.ru/reports/renaultwinterdrivingschool.htm)

Как, где и зачем учат ездить боком на кроссоверах Renault

На снимках видно, что кросс-купе Renault Kaptur получит измененный дизайн передней части кузова, в том числе решетки радиатора и бампера, а также заваленную линию бокового остекления. Технических деталей о модели пока нет.

Ранее компания Renault опубликовала первое изображение нового кроссовера. Вседорожник станет глобальной моделью бренда – он будет продаваться в Китае, Бразилии, Южной Корее и России. Выпуск модели был анонсирован в прошлом году в рамках презентации нового стратегического плана развития компании.

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Фото: CarPix | [motor1.com](https://www.motor1.com/news/250378/renault-captur-coupe-spy-photos/)

Фото: CarPix | motor1.com

Фото: CarPix | [motor1.com](https://www.motor1.com/news/250378/renault-captur-coupe-spy-photos/)

Фото: CarPix | motor1.com

Фото: CarPix | [motor1.com](https://www.motor1.com/news/250378/renault-captur-coupe-spy-photos/)

Фото: CarPix | motor1.com

На сегодняшний день линейка кроссоверов Renault на российском рынке представлена Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos. Новый вседорожник, вероятно, займет нишу между двумя последними моделями.

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Фото: CarPix | motor1.com
Теги:
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