Видео: Kia K5 перевернулась в прыжке между двумя трамплинами

Kia K5 уже не в первый раз исполняет подобный номер. Ранее компания опубликовала другой ролик, в котором были задействованы сразу три седана: два из них прыгали с трамплинов навстречу друг к другу, в то время как третий дрифтил между рампами.

Летом прошлого года другой южнокорейский седан выполнил сразу несколько зрелищных каскадёрских номеров. Genesis G70 повторил знаменитую сцену из «Форсажа» с разворотом под полуприцепом на скорости, а затем подрифтил по городским улицам, как в картине «Малыш на драйве». В том же году каскадёр Терри Грант проехал трассу Гудвуда на двух колёсах за рулём купе Jaguar F-Type R.