Видео: Kia K5 перевернулась в прыжке между двумя трамплинами

Бизнес-седан оснастили гоночным креслом-ковшом, дополнительной защитой двигателя, пятиточечными ремнями и каркасом безопасности. Подушки безопасности в свою очередь были отключены, чтобы они не сработали в момент жёсткого приземления. Трюк исполнен на K5 в комплектации GT, укомплектованном 290-сильным турбомотором объёмом 2,5 литра: автомобиль перепрыгнул с одной рампы на другую, в процессе перевернувшись вокруг своей оси на 360 градусов.
Видео: Kia
Kia K5 уже не в первый раз исполняет подобный номер. Ранее компания опубликовала другой ролик, в котором были задействованы сразу три седана: два из них прыгали с трамплинов навстречу друг к другу, в то время как третий дрифтил между рампами.
Летом прошлого года другой южнокорейский седан выполнил сразу несколько зрелищных каскадёрских номеров. Genesis G70 повторил знаменитую сцену из «Форсажа» с разворотом под полуприцепом на скорости, а затем подрифтил по городским улицам, как в картине «Малыш на драйве». В том же году каскадёр Терри Грант проехал трассу Гудвуда на двух колёсах за рулём купе Jaguar F-Type R.