Количество заказов конкретно из Китая превысило общемировой тираж в 500 единиц, однако сама компания официальные региональные цифры пока не раскрывает, сообщает издание Sina со ссылкой на локальные источники.

Китай стал одним из ключевых рынков для новинки еще до старта массовых поставок. Азиатская премьера состоялась в Шанхае 26 июня. Стартовая цена для китайских покупателей установлена на уровне 4 млн юаней (около 580 тыс. долларов США).