Пятидверная Lada 4x4 вновь встала на конвейер

Проблемы с металлическими деталями для штамповки кузова пятидверной Lada 4x4 начались на волжском заводе ещё 9 октября. Почти две недели спустя поставщикам удалось ликвидировать дефицит деталей, однако уже 21 октября обнаружилась нехватка топливных баков, которые поступили на завод 23 октября.
На сегодняшний день производство восстановлено в полном объёме, но заводу предстоит ликвидировать отставание от плана. По данным сообщества, в понедельник с конвейера сойдут 63 экземпляра внедорожника.
Рассекречены три модели Lada в спецверсии Black
Ранее сообщалось, что одновременно с «Нивой» была приостановлена сборка ещё одной модели – бюджетной Lada Granta. Заработала ли сборочная линия «Гранта», пока неизвестно.
По одной из версий, дефицит деталей мог быть вызван рабочими субботами, которые «АвтоВАЗ» ввёл до конца октября. В результате с конвейера сходило слишком много автомобилей, и поставщики не успевали за темпом завода. Дополнительные субботние смены, в свою очередь, обусловлены полученным в августе крупнейшим госзаказом на 15 000 автомобилей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по сентябрь нынешнего года «АвтоВАЗу» удалось продать 227 661 автомобилей Lada, из них 19 391 – Lada 4x4. В сентябре продажи внедорожников почти вернулись к «докороновирусному» мартовскому значению: в первый осенний месяц россияне купили 2809 внедорожников, а в марте – 2821.