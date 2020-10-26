Пятидверная Lada 4x4 вновь встала на конвейер

Проблемы с металлическими деталями для штамповки кузова пятидверной Lada 4x4 начались на волжском заводе ещё 9 октября. Почти две недели спустя поставщикам удалось ликвидировать дефицит деталей, однако уже 21 октября обнаружилась нехватка топливных баков, которые поступили на завод 23 октября.

На сегодняшний день производство восстановлено в полном объёме, но заводу предстоит ликвидировать отставание от плана. По данным сообщества, в понедельник с конвейера сойдут 63 экземпляра внедорожника.

Ранее сообщалось, что одновременно с «Нивой» была приостановлена сборка ещё одной модели – бюджетной Lada Granta. Заработала ли сборочная линия «Гранта», пока неизвестно.

По одной из версий, дефицит деталей мог быть вызван рабочими субботами, которые «АвтоВАЗ» ввёл до конца октября. В результате с конвейера сходило слишком много автомобилей, и поставщики не успевали за темпом завода. Дополнительные субботние смены, в свою очередь, обусловлены полученным в августе крупнейшим госзаказом на 15 000 автомобилей.