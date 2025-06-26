АвтоВАЗ придумал необычное название для новой Lada

АвтоВАЗ придумал необычное название для новой LadaОно пополнило длинный перечень наименований, которые завод хранит для будущих продуктов
Интересно, что правообладатель в заявке не указан — согласно прошлогоднему постановлению правительства, это теперь необязательно. Однако указан адрес в Тольятти, по которому расположен Научно-технический центр АвтоВАЗа.
Товарный знак зарегистрирован по трем классам товаров и услуг. Так, под именем Lada Yarus правообладатель сможет выпускать автомобили и запчасти, игрушки с дистанционным управлением и модельки, а также проводить ремонт и техобслуживание.
В запасе у АвтоВАЗа есть множество пока не используемых имен. Например, в феврале этого года автогигант зарегистрировал три наименования — Tigris, Ariva и Parus, а в прошлом году застолбил товарные знаки Retiva, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Tarusa иXTour.
Одно из них — Azimut — как уже известно, досталось кроссоверу на базе Vesta, прототип которого показали на ПМЭФ-2025. Его предложат в нескольких модификациях с моторами объемом 1,6 и 1,8 литра увеличенной мощности. Продажи должны стартовать в 2026 году.