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Опубликовано 26 июня 2025, 09:09
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АвтоВАЗ придумал необычное название для новой Lada

Оно пополнило длинный перечень наименований, которые завод хранит для будущих продуктов
АвтоВАЗ зарегистрировал новое название для Lada. В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились данные о регистрации товарного знака Lada Yarus. Возможно, необычное название достанется одной из будущих моделей тольяттинского завода, но пока никаких подробностей об этом нет
АвтоВАЗ придумал необычное название для новой Lada
© Михаил Воскресенский / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Интересно, что правообладатель в заявке не указан — согласно прошлогоднему постановлению правительства, это теперь необязательно. Однако указан адрес в Тольятти, по которому расположен Научно-технический центр АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ придумал необычное название для новой Lada

© ФИПС

Товарный знак зарегистрирован по трем классам товаров и услуг. Так, под именем Lada Yarus правообладатель сможет выпускать автомобили и запчасти, игрушки с дистанционным управлением и модельки, а также проводить ремонт и техобслуживание.

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В запасе у АвтоВАЗа есть множество пока не используемых имен. Например, в феврале этого года автогигант зарегистрировал три наименования — Tigris, Ariva и Parus, а в прошлом году застолбил товарные знаки Retiva, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Tarusa иXTour.

Одно из них — Azimut — как уже известно, досталось кроссоверу на базе Vesta, прототип которого показали на ПМЭФ-2025. Его предложат в нескольких модификациях с моторами объемом 1,6 и 1,8 литра увеличенной мощности. Продажи должны стартовать в 2026 году.

Источник:ФИПС
Автор:Мария Руцкая
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