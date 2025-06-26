АвтоВАЗ придумал необычное название для новой Lada

Оно пополнило длинный перечень наименований, которые завод хранит для будущих продуктов

АвтоВАЗ зарегистрировал новое название для Lada. В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились данные о регистрации товарного знака Lada Yarus. Возможно, необычное название достанется одной из будущих моделей тольяттинского завода, но пока никаких подробностей об этом нет