«АвтоВАЗ» начал отгружать новые версии Lada XRay, Largus и Granta

Спецверсия Lada Granta Cross под названием Quest встала на конвейер в конце августа и отличается от стандартной модели отделкой экстерьера и интерьера. Цены на новинку, как и сроки появления в автосалонах, пока не названы, однако можно предположить, что она станет доступна одновременно с Largus Cross Quest.

Что же касается XRay Cross Black, то её производство началось в середине августа. По предварительным данным, новая версия приподнятого хэтчбека будет стоит дешевле XRay Cross Instinct, цены на который начинаются от 1 055 900 рублей. От обычного XRay её отличают чёрная глянцевая крыша и салон, выполненный в чёрном цвете, включая обивку кресел и потолка.