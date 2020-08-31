«АвтоВАЗ» начал отгружать новые версии Lada XRay, Largus и Granta

На снимке, опубликованном в сообществе AvtoVAZ News, можно заметить семь автомобилей, большая часть из которых – это Granta Cross Quest в разных цветах, а также несколько экземпляров Largus Cross Quest и XRay Cross Black. Ранее «АвтоВАЗ» подтвердил, что Largus Cross Quest появится в продаже 1 сентября и станет самой дорогой версией в линейке: он будет стоить 876,9 тысячи рублей, что на 58 тысяч дороже семиместной Cross-версии в комплектации Luxe.
AvtoVAZ News
Спецверсия Lada Granta Cross под названием Quest встала на конвейер в конце августа и отличается от стандартной модели отделкой экстерьера и интерьера. Цены на новинку, как и сроки появления в автосалонах, пока не названы, однако можно предположить, что она станет доступна одновременно с Largus Cross Quest.
Что же касается XRay Cross Black, то её производство началось в середине августа. По предварительным данным, новая версия приподнятого хэтчбека будет стоит дешевле XRay Cross Instinct, цены на который начинаются от 1 055 900 рублей. От обычного XRay её отличают чёрная глянцевая крыша и салон, выполненный в чёрном цвете, включая обивку кресел и потолка.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за семь месяцев 2020 года в России было продано 163 776 новых автомобилей Lada, что на 20 процентов меньше показателя за аналогичный период 2019 года. С января по июль в стране реализовали 61 372 «Гранты», 19 245 «Ларгусов» и 10 525 «Иксреев». Не исключено, что с появлением новых версий популярность моделей возрастёт.