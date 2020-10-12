Lada Vesta Cross лишится одной комплектации

Пока на сайте присутствует Lada Vesta Cross в комплектации Comfort/Winter, цена автомобиля в этом исполнении – 835,9 тысячи рублей за модификацию со 106-сильным мотором и 860,9 – за 122-сильный седан. В список оснащения включены подогрев руля и передних кресел, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также обогрев ветрового стекла.

Lada Vesta Cross в исполнении Black встала на конвейер в середине сентября, однако в продажу пока не поступила. От стандартного седана её можно отличить по затемнённым акцентам интерьера и экстерьера: чёрной глянцевой крыше и корпусам наружных зеркал, а также 17-дюймовым диски. В салоне в чёрном цвете выполнены обивка кресел и потолок