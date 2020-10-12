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Lada Vesta Cross лишится одной комплектации

«АвтоВАЗ» пересмотрит исполнения вседорожной Vesta

Lada Vesta Cross Black © Lada.ru
Лиза Будрина
«АвтоВАЗ» пересмотрит комплектации Lada Vesta Cross. Как сообщает «Лада Веста Клуб», 15 октября завершится производство модели в исполнении Comfort/Winter. С этого момента вариант Comfort будет доступен только для Vesta Cross Black.

Пока на сайте присутствует Lada Vesta Cross в комплектации Comfort/Winter, цена автомобиля в этом исполнении 835,9 тысячи рублей за модификацию со 106-сильным мотором и 860,9 за 122-сильный седан. В список оснащения включены подогрев руля и передних кресел, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также обогрев ветрового стекла.

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Lada Vesta Cross в исполнении Black встала на конвейер в середине сентября, однако в продажу пока не поступила. От стандартного седана её можно отличить по затемнённым акцентам интерьера и экстерьера: чёрной глянцевой крыше и корпусам наружных зеркал, а также 17-дюймовым диски. В салоне в чёрном цвете выполнены обивка кресел и потолок

Исполнение Black доступно для универсала Vesta Cross SW и XRay Cross. Также недавно АвтоВАЗ выпустил особую версию Quest для Granta и Largus Cross.

Источник: vk.com/ladavestaclub