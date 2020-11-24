Обновленный Lada Largus Cross сфотографировали на АвтоВАЗе

На снимке виден белый универсал, который отличается от дорестайлинговой версии слегка измененными капотом и крыльями, а также иными зеркалами заднего вида, позаимствованными у Lada Vesta. С обновлением форсунки омывателя лобового стекла Largus Cross переместятся с капота на пластиковое жабо. Кроме этого, на снимке засветились колесные диски с новым дизайном, предназначенным для Cross-версии.
Уже известно, что рестайлинговый Lada Largus «примерит» Х-образное оформление передка в стиле Vesta, XRay и обновленной Granta. Универсал получит оптику как у Renault Logan и новую решетку радиатора, для которой АвтоВАЗ запатентовал два варианта наполнения.
Ожидается, что внутри изменений будет больше: «Ларгусу» достанется передняя панель, дверные карты и экран мультимедийной системы от Renault Duster. Руль, сиденья и «приборку» универсал может позаимствовать у Lada Xray.
АвтоВАЗ поднял цены на Lada шестой раз за год
В движение Largus FL по-прежнему будет приводиться атмосферными моторами 1.6. мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Пару им составляет пятиступенчатая механическая коробка передач.
По предварительным данным, полноценное производство обновленного Lada Largus начнется не ранее февраля следующего года, а продажи стартуют в марте.