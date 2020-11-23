АвтоВАЗ может представить три новые Lada в 2021 году

Ближайшей новинкой АвтоВАЗа станет рестайлинговый Lada Largus, который примерил на себя фирменный стиль с Х-образным оформлением передка. Прототипы модели уже не раз попадали в объективы фотошпионов во время прохождения дорожный тестов и в последнее время были облечены в легкий камуфляж.

Судя по фото и патентам, универсал получит два варианта оформления радиаторной решетки, а также переделанную архитектуру салона с экраном мультимедийной системы как у Renault Duster. Моторная гамма останется прежней.

Ранее сообщалось, что обновленный Lada Largus встанет на конвейер не раньше февраля следующего года, а продажи начнутся в марте.