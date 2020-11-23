АвтоВАЗ может представить три новые Lada в 2021 году

Ближайшей новинкой АвтоВАЗа станет рестайлинговый Lada Largus, который примерил на себя фирменный стиль с Х-образным оформлением передка. Прототипы модели уже не раз попадали в объективы фотошпионов во время прохождения дорожный тестов и в последнее время были облечены в легкий камуфляж.
Судя по фото и патентам, универсал получит два варианта оформления радиаторной решетки, а также переделанную архитектуру салона с экраном мультимедийной системы как у Renault Duster. Моторная гамма останется прежней.
Ранее сообщалось, что обновленный Lada Largus встанет на конвейер не раньше февраля следующего года, а продажи начнутся в марте.
Фото: Lada
Следующей новинкой может стать обновленная Lada Vesta. Впервые об обновлении модели стало известно еще пять лет назад. Летом нынешнего года появилась информация, что рестайлинг все еще находится на ранней стадии: новая Vesta существует только в виде 3D-модели, а премьеру перенесли на 2021 год.
Ожидается, что внешние изменения «Весты» не будут радикальными. Четырехдверка получит иное оформление передка и кормы, а также обзаведется рефлекторными светодиодными фарами и другой приборной панелью. «Лада.Онлайн» сообщает, что появления Vesta FL не стоит ждать ранее лета следующего года.
АвтоВАЗ поднял цены на Lada шестой раз за год
В 2021 году АвтоВАЗ может выпустить спортуниверсал Lada Vesta SW Sport. Первый тестовый прототип модели заметили еще в 2018 году: судя по шпионским снимкам, отличия от стандартной Vesta SW сводились к измененным бамперам, крыльям и порогам. Позже АвтоВАЗу пришлось отложить разработку автомобиля из-за пандемии коронавируса.
Кроме этого, на прошлой неделе сообщалось, что на дочернем предприятии АвтоВАЗа «Лада Запад Тольятти» собрали первый образец обновленной Lada Niva (бывшая Chevrolet). Ожидается, что новинка также получит фирменный «вазовский» передок, а также новые фары, капот, боковые накладки и бамперы. Когда стартует полноценная сборка внедорожника, пока неизвестно.